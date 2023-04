Bragantino x Oriente Petrolero: onde assistir ao vivo ao jogo hoje (18/04) pela Copa Sul-Americana

As equipes Bragantino x Oriente Petrolero disputam nesta terça-feira (18/04) a segunda rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no

Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Bragantino x Oriente Petrolero ao vivo?

A partida Bragantino x Oriente Petrolero pode ser assistida ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, a partir das 19h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Bragantino x Oriente Petrolero chegam para o jogo?

O Bragantino estreou na Sul-Americana com uma goleada de 4 a 1 sobre o Tacuary-PAR e, atualmente, lidera o Grupo C com três pontos. Além disso, o Massa Bruta venceu o Bahia por 2 a 1 na primeira rodada do Brasileirão, realizada no último sábado, dia 15. Com essa sequência de vitórias, o Braga busca conquistar seu segundo triunfo na Sul-Americana e manter sua liderança no grupo.

Em contrapartida, o Oriente Petrolero da Bolívia vive uma situação oposta. A equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Estudiantes-ARG na estreia da Sul-Americana e, na última rodada do Campeonato Boliviano, perdeu por 2 a 1 para o Royal Pari. O técnico Erwin Sánchez renunciou ao cargo após a última derrota, e nesta terça-feira, o time será comandado pelo técnico interino Roly Paniagua.

Prováveis escalações

Bragantino: Lucão; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Henry Mosquera, Talisson e Alerrandro (Eduardo Sasha).

Técnico: Pedro Caixinha

Oriente Petrolero: W. Quiñonez; Saucedo, Villalba, Soleto e Correa; Álvarez, Junior Sánchez, Rojas, e Henry Vaca; Cristaldo e Villagra.

Técnico: Roly Paniagua (interino)

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Bragantino x Oriente Petrolero

Copa Sul-Americana

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo (SP)

Data/Horário: 18 de abril de 2023, 19h