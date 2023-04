Newell's Old Boys x Blooming: onde assistir ao vivo ao jogo hoje (18/04) pela Copa Sul-Americana

As equipes Newell's Old Boys x Blooming:disputam nesta terça-feira (18/04) a segunda rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Coloso del Parque, Santa Fé, na Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Newell's Old Boys x Blooming ao vivo?

A partida Newell's Old Boys x Blooming: pode ser assistida ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, a partir das 19h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Newell's Old Boys x Blooming chegam para o jogo?

O Newell's Old Boys obteve uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Audax Italiano na primeira rodada da competição. A equipe argentina está em busca de mais uma vitória para manter um desempenho perfeito na Sul-Americana.

Enquanto isso, o Blooming está em busca de sua primeira vitória na competição. Na primeira rodada, a equipe boliviana foi derrotada por 1 a 0 em sua própria casa pelo Santos.

Prováveis escalações

Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Velazquez, Willer Ditta, Mansilla; Ivan Gómez, Sforza, Cristian Ferreira; Pérez Tica, Jorge Recalde, Brian Aguirre.

Blooming: Johan Gutiérrez; Fernando Arismendi, César Romero, Gabriel Valderde, Jonathan Lacerda, Durán; Sinisterra, Rafinha, Fíguera, Juan Arce; Gastón Rodríguez.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Newell's Old Boys x Blooming

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Coloso del Parque, Santa Fé, na Argentina

Data/Horário: 18 de abril de 2023, 19h