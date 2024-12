Bragantino x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (08/12) pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino x Criciúma disputam hoje, domingo (08/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo iniciará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir RB Bragantino x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bragantino é o 17° colocado do Brasileirão com 9 vitórias, 14 empates, 14 derrotas, 39 gols marcados e 47 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. A equipe precisa vencer essa partida para se livrar do rebaixamento.

Já o Criciúma ocupa a 18° posição da competição e acumula 9 vitórias, 11 empates, 17 derrotas, 41 gols marcados e 56 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro e já está com seu rebaixamento confirmado.

RB Bragantino x Criciúma: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Criciúma: Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Miguel Trauco, Ronald e Matheusinho; Bolasie e Felipe Vizeu (Arthur Caíke ou Pedro Rocha). Técnico: Claudio Tencati.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Criciúma

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 08 de dezembro de 2024, 16h