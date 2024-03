Bragantino coloca ingressos à venda para jogo decisivo contra o Paysandu

No próximo sábado (9), a partir das 15h30, Bragantino e Paysandu se enfrentam pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Paraense. Dada a garantia do presidente bragantino sobre o local da partida, o próprio dirigente avisou que os ingressos para o duelo estarão à venda a partir desta terça-feira (5), com preços promocionais para os dois lados.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Cláudio da Van disse que o torcedor poderá adquirir seu bilhete já nesta terça, destacando que o torcedor rival terá um incentivo para o encontro.

"Os ingressos já estarão à venda na sede do clube, em Bragança e outros pontos, a partir das 8h30. A capacidade da torcida bicolor aqui é de 10% do total de 7.500, totalizando 750 ingressos destinados ao visitante. Estou disponibilizando 200 ingressos promocionais para a torcida do Paysandu, sendo que 100 destes eu já destinei ao próprio clube para que ele venda aos seus torcedores. Os outros 100 serão comprados nas lojas, no máximo três por pessoa", explica.

VEJA MAIS



O dirigente fixou ainda os valores. O ingresso para o torcedor do Bragantino terá o custo de R$ 50,00, mesmo valor destinado ao torcedor bicolor. No entanto, quem adquirir no lote promocional vai pagar R$ 30,00.

"Para o nosso torcedor, onde trabalhamos com a carga de 6.500 lugares, eu fiz um lote de 4 mil ingressos a R$ 30 reais, lote promocional para a nossa torcida. Acabando, o valor sobe para R$ 50 reais, o mesmo valor pedido para os torcedores do Paysandu", encerra.