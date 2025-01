Botafogo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Carioca

Botafogo x Volta Redonda disputam hoje, quarta-feira (22/01), a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Volta Redonda ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo das últimas rodadas, o Volta Redonda perdeu para a Madureira por 2 a 0, venceu o Fluminense por 1 a 0 e superou Bangu pelo mesmo placar.

Já o Botafogo passou por uma derrota de 2 a 1 para o Maricá, uma vitória de 2 a 0 sobre a Portuguesa e uma derrota de 2 a 1 para o Sampaio Corrêa.

Botafogo x Volta Redonda: prováveis escalações

Botafogo: Raul; Newton, Kawan, Serafim, Rafael Lobato; Kauê, Patrick de Paula, Vitinho (Kauan Lindes); Yarlen, Matheus Nascimento, Kayke.

Volta Redonda: Drosny; Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez, Pierre; Robinho, Naninho, Chay, Bruno Santos, Marquinhos.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Volta Redonda

Campeonato Carioca

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 22 de janeiro de 2025, 21h30