Botafogo x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/04) pelo Brasileirão

Botafogo x Juventude disputam hoje, domingo (21/04), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo já soma no Brasileirão uma derrota de 3 a 2 para Cruzeiro e uma vitória de 1 a 0 sobre Atlético-GO.

Já Juventude passou por um empate de 1 a 1 com Criciúma e uma vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians.

Botafogo x Juventude: prováveis escalações

Botafogo: Gatito; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore, Tchê Tchê, Jeffinho e Luiz Henrique; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam (Lucas Freitas) e Gabriel Inocêncio; Caíque, Mandaca (Thiaguinho) e Jean Carlos; Nenê, Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 21 de abril de 2024, 18h30