Botafogo x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/11) pelo Brasileirão

Botafogo x Cuiabá disputam hoje, sábado (09/11), a 33° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Cuiabá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo lidera a Série A do Campeonato Brasileiro e acumula 20 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 52 gols marcados e 26 gols sofridos. O time não perde há 10 rodadas da competição.

Já o Cuiabá está na vice-lanterna com 6 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 25 gols marcados e 41 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Botafogo x Cuiabá: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon; Filipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson, Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Cuiabá

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 09 de novembro de 2024, 16h30