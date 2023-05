Botafogo x Corinthians: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/05) pelo Brasileirão

As equipes Botafogo x Corinthians disputam nesta quinta-feira (11/05) a 5° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Corinthians ao vivo?

A partida Botafogo x Corinthians poderá ser assistida pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Botafogo x Corinthians chegam para o jogo?

Botafogo venceu todas as 4 partidas que já jogou pelo Brasileirão. Até agora, o time marcou 9 gols e sofreu 4.

Já Corinthians ocupa a 16° posição e acumula 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Gustavo Sauer), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Maycon (Paulinho) e Matheus Araújo; Adson, Pedro (Yuri Alberto) e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 11 de maio de 2023, 19h30