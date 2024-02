Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/02) pelo Paulistão

Botafogo-SP x Ponte Preta disputam nesta quarta-feira (07/02) a 6° rodada do Paulistão. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Botafogo SP x Ponte Preta ao vivo?

A partida Botafogo SP x Ponte Preta ​​poderá ser assistida pela CazéTV e pelo Paulistão Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Botafogo-SP x Ponte Preta chegam para o jogo?

Botafogo-SP está na lanterna do Grupo D com 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 3 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já Ponte Preta é a 3° colocada do Grupo B e soma 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

Botafogo-SP x Ponte Preta: prováveis escalações

Botafogo SP: João Carlos; Fábio Sanches, Bernardo Schappo e Lucas Dias; Wallison, Matheus Barbosa, Leandro Maciel e Jean Victor; Douglas Baggio, Emerson Negueba e Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos, Felipinho, Elvis e Dodô; Renato e Jeh. Técnico: João Brigatti.

FICHA TÉCNICA

Botafogo SP x Ponte Preta

Campeonato Paulista

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2024, 19h