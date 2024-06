Botafogo PB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/06) pela Série C

Botafogo PB x Athletic disputam hoje, segunda-feira (03/06), a 7° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo acontecerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Américo de Almeida Filho, em João Pessoa (PB). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo-PB x Athletic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN, pelo Nosso Futebol e pelo canal de Youtube do Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletic Club lidera a Série C, venceu todas as 5 partidas que disputou, marcou 14 gols e sofreu apenas 1 desses.

Já Botafogo-PB está invicto no 4° lugar e acumula 4 vitórias, 1 empate, 8 gols marcados e 3 gols sofridos.

Botafogo-PB x Athletic: prováveis escalações

Botafogo-PB: Dalton; Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Evandro; Thallyson, Gama, Edmundo e Warley Jr.; Dudu e Pipico. Técnico: Evaristo Piza.

Athletic: Glauco; Ynaiã, Danilo, Edson e Yuri Silva; Rômulo, Djalma e David Braga; Welinton Torrão, Jonathas e Paul Villero. Técnico: Roger Silva.

FICHA TÉCNICA

Botafogo PB x Athletic

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio José Américo de Almeida Filho, em João Pessoa (PB)

Data/Horário: 03 de junho de 2024, 20h