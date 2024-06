Volta Redonda x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/06) pela Série C

Volta Redonda x CSA disputam hoje, segunda-feira (03/06), a 7° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Volta Redonda x CSA ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Zapping, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Volta Redonda está em 5° lugar na Série C com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o CSA ocupa a 17° posição da competição e acumula 3 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 13 gols sofridos.

Volta Redonda x CSA: prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Zé Vitor e Juninho Monteiro (Sanchez); Bruno Barra Robinho e Ryan Guilherme; MV, Douglas Skilo e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.

CSA: Deivity; Raphinha, Eduardo Biazus, Matheus Santos e Erik; Jean Cléber (Pedro Favela), Juninho Valoura e Gustavo Xuxa; Alisson Farias, Vitor Leque (Richard) e Tiago Marques (Iury Tanque). Técnico: Higo Magalhães.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x CSA

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data/Horário: 03 de junho de 2024, 19h