Botafogo PB x Aparecidense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (03/07) pela Série C

Botafogo PB x Aparecidense disputam hoje, quarta-feira (03/07), a 11° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Américo de Almeida Filho, em João Pessoa (PB). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo-PB x Aparecidense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Zapping, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo é o 4° colocado da Série C, permanece invicto e acumula 6 vitórias, 3 empates, 14 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Aparecidense é o 14° colocado e soma 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

Botafogo-PB x Aparecidense: prováveis escalações

Botafogo Paraibano: sem informações.

Aparecidense: sem informações.

FICHA TÉCNICA

Botafogo PB x Aparecidense

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio José Américo de Almeida Filho, em João Pessoa (PB)

Data/Horário: 03 de julho de 2024, 20h