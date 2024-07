Criciúma x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/07) pelo Brasileirão

Criciúma x Cruzeiro disputam hoje, quarta-feira (03/07), pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Criciúma x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Criciúma é o 13° colocado do Brasileirão com 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. Em suas últimas partidas, o time somou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Cruzeiro ocupa a 7° posição e acumula 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Criciúma x Cruzeiro: prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Jonathan (Claudinho), Rodrigo, Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Ronald e Marquinhos Gabriel (Matheusinho); Arthur Caíke (Éder) e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

Cruzeiro: Anderson; Palacios, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Verón. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA

Criciúma x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 03 de julho de 2024, 20h