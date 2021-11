Botafogo é campeão da Série B com jogador paraense e três ex-Remo e Paysandu no elenco

O Botafogo-RJ conquistou no último final de semana o título do Campeonato Brasileiro da Série B. No elenco do Fogão, alguns jogadores que passaram por Remo e Paysandu colocaram mais um título em seus currículos. A equipe alvinegra também contou com um paraense, cria das categorias de base da Desportiva de Marituba.

A equipe da “Estrela Solitária” teve um elenco com quatro jogadores que passaram pelo futebol do Pará, começando pelo gol. O goleiro Douglas Borges, de 31 anos, passou pelo Clube do Remo na temporada 2016, ele foi o reserva de Fernando Henrique, no Leão Azul.

O Fogão teve dois ex-bicolores no time, um deles foi na zaga. O jogador Gilvan, de 32 anos, defendeu as cores do Paysandu nas temporadas 2016 e 2017. O atleta conquistou os títulos do Campeonato Paraense em 2016 e 2017, além da Copa Verde no ano de 2016.

O outro ex-bicolor que esteve no time campeão do Glorioso do Rio de Janeiro foi o atacante Rafael Moura. O “He-Man”, de 38 anos, fez 30 jogos pelo Fogão e marcou um gol. Com a camisa do Paysandu fez sete gols na temporada 2005, em 14 jogos disputados quando o Papão estava na Série A.

Fechando o ciclo de jogadores que passaram no futebol do Pará está o meio-campista paraense, natural de Belém, Marco Antônio, de 24 anos. Ele foi revelado pela Desportiva de Marituba e negociado com o Bahia-BA em 2016. O meia esteve no clube nordestino até 2020, quando foi emprestado ao Fogão para a disputa da Série B.