Botafogo fica no empate com o Boavista na estreia do Campeonato Carioca

Os clubes somaram um ponto na tabela do Estadual. As equipes voltam a jogar no fim de semana. O Botafogo enfrenta o Bangu às 16h do próximo domingo no Estádio Nilton Santos. O Boavista mede forças com o Vasco no sábado, às 21h.



APAGÃO!

A partida rolava em ritmo lento até que os refletores do Setor Leste do Estádio Nilton Santos se apagaram. O equipamento chegou a ameaçar que voltaria mas voltou a falhar. O resumo da ópera foi a partida parada por 13 minutos, com as equipes aproveitando o tempo para realizar uma 'parada técnica'.



ANIMOU!

​O tempo de apagão serviu para a partida voltar em um novo ritmo. O Boavista abriu o placar pouco tempo depois do jogo rolar novamente. Em cobrança de falta, Gatito e Kanu se embolaram dentro da área e a bola sobrou para Kadu Fernandes apenas completar para o fundo das redes.



Não demorou muito para o Botafogo igualar a coisa. Quatro minutos depois, o baixinho Carlinhos subiu mais que Wellington Silva para cabecear, marcar e sair para o abraço. Em jogada pelo lado direito, Rafael encontrou Diego Gonçalves, que cruzou na medida para o lateral finalizar.



ZZzzZz...

Se o fim do primeiro tempo foi de emoção, os jogadores parecem ter esgotado essa taxa e nada sobrou para a etapa complementar. Tanto Botafogo quanto Boavista não tiveram um ritmo de criar chances reais - a única do Alvinegro foi com Kanu, em um chute livre dentro da área.



O jogo perdeu em ritmo e o segundo tempo foi monótono. Enderson Moreira até colocou velocistas no decorrer do duelo para tentar aumentar a voltagem do Botafogo, mas a coisa não andou. No fim, um resultado que não animou ninguém e um ponto para cada equipe.