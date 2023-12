Botafogo deve economizar R$ 95 milhões ao não comprar quatro jogadores; confira quais

O Botafogo tem no elenco atual cinco jogadores com contrato de empréstimo até o fim de 2023 e opção de compra. Deles, apenas Carlos Alberto será adquirido em definitivo, por US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões). Outros não serão comprados, o que representará “economia” de R$ 95,1 milhões, segundo informou o site GE nesta quinta-feira (14).

A reportagem ainda informou os valores das opções de compra dos seguintes jogadores; confira

Luís Henrique: R$ 42,7 milhões (8 milhões de euros)

Gabriel Pires: R$ 21,3 milhões (4 milhões de euros)

Lucas Fernandes: R$ 21,3 milhões (4 milhões de euros)

Di Plácido: R$ 9,8 milhões (2 milhões de dólares)

Ainda há a possibilidade de Gabriel Pires, que pertence ao Benfica, permanecer. Mas o Botafogo não planeja uma compra, apenas outro tipo de operação.