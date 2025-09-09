Bósnia x Áustria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

Bósnia e Herzegovina x Áustria disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Bilino Polje, em Zenica, Bósnia e Herzegovina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bósnia x Áustria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambas Bósnia e Áustria venceram todas as partidas que já jogaram pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

A Bósnia marcou 10 gols e sofreu apenas 1. Já a Áustria marcou 7 gols e teve sua defesa vazada 1 vezes.

Bósnia x Áustria: prováveis escalações

Bósnia: Vasilj; Gazibegovic, Barisic, Radeljic, Burnic; Hajradinovic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko.

Áustria: A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

FICHA TÉCNICA

Bósnia e Herzegovina x Áustria

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica, Bósnia e Herzegovina

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 15h45