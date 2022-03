Borussia x Arminia: onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo de hoje (13/03) pela Bundesliga

As equipes Borussia Dortmund x Arminia entram em campo às 13h30 (horário de Brasília) de hoje, domingo (13/03), para disputar a 26° rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. A partida terá por local o Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Borussia Dortmund x Arminia ao vivo?

A partida Borussia Dortmund x Arminia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming OneFootball, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como Borussia Dortmund x Arminia chegam para o jogo?

O Borussia é o vice-líder da Bundesliga, com um total de 16 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Seu atual saldo de gols é dividido em 64 gols marcados e 37 gols sofridos. Nas últimas 5 partidas que jogou pelo Campeonato Alemão, a equipe conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Arminia ocupa a 15° colocação da competição, apenas uma acima da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe acumula 5 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 22 gols marcados e 33 gols sofridos. Arminia passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos 5 jogos que disputou pela Bundesliga.

Prováveis escalações

Borussia: Kobel; Can, Schulz, Pongracic; Bellingham, Witsel, Dahoud, Hazard, Wolf; Brandt e Haaland. Técnico: Marco Rose.

Arminia: Ortega; Brunner, Ramos, Nilsson, Andrade; Kunze, Vasiliadis; Wimmer, Castro, Okugawa; Klos. Técnico: Frank Kramer.

Ficha técnica

Borussia Dortmund x Arminia

Campeonato Alemão

Local: Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund

Data/horário: 13 de março de 2022, às 13h30