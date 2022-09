Bola de Ouro de 2022 terá Prêmio Sócrates para atletas envolvidos com causas sociais

A revista France Football anunciou nesta quarta-feira (21) a criação do Prêmio Sócrates. A homenagem será entregue pela primeira vez na cerimônia do Bola de Ouro de 2022 e vai enaltecer jogadores envolvidos com ações solidárias e projetos sociais.

O nome do prêmio é um tributo ao ex-jogador Sócrates, maior ídolo da história do Corinthians e capitão da Seleção Brasileira na Copa de 1982. O nome do atleta foi escolhido pela revista devido ao envolvimento do ex-volante na "Democracia Corinthiana", movimento ocorrido na década de 1980, que teve como principal bandeira a luta pelo fim da ditadura militar no Brasil.

Segundo a France Football, iniciativas em prol da integração social, desenvolvimento ambiental ou ajuda a populações em grande precariedade ou vítimas de conflitos serão recompensadas com o prêmio.

O vencedor do prêmio será escolhido por um júri que inclui o ex-jogador Raí, ídolo do São Paulo, que é irmão mais novo de Sócrates, além de representantes da France Football e dirigentes da organização Peace and Sport, que supervisiona projetos de desenvolvimento e pacificação através do esporte.

Além da criação do Prêmio Sócrates, a France Football anunciou, nesta semana, o Prêmio Gerd Müller, novo nome do troféu entregue ao artilheiro do ano. O histórico atacante alemão, que morreu no ano passado aos 75 anos, venceu a Bola de Ouro em 1970.