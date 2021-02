Casagrande faz homenagem a Sócrates em seu aniversário e se emociona ao vivo

Em celebração ao eterno ídolo do Corinthians Sócrates, que estaria fazendo 67 anos nesta sexta-feira, o comentarista Walter Casagrande publicou em seu Instagram uma foto e um texto relembrando sua amizade com o "Magrão" - apelido do ex-atacante para Sócrates. Além da homenagem online, o ex-atleta também se emocionou ao falar sobre o meia na edição do "GloboEsporte SP" desta sexta, assim como o apresentador Neto.

- Um grande amigo, um grande parceiro de ataque, um grande companheiro de luta pela redemocratização do país, da luta contra Ditadura e dos Palanques pelas "Diretas Já!" - escreveu Casagrande em seu Instagram.

- Hoje seria aniversário do Magrão, do Sócrates. Estou muito emocionado. Não dá para não ficar quando se fala do Sócrates - disse o comentarista durante o "GloboEsporte SP".

Veja o post original do ex-atleta abaixo.

O Corinthians volta a atuar pelo Brasileirão neste domingo, contra o Vasco da Gama.