Boca Juniors x Always Ready: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/04) pela Libertadores

As equipes Boca Juniors x Always Ready entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (12/04), para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida acontecerá no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Boca Juniors x Always Ready ao vivo?

A partida Boca Juniors x Always Ready pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Boca Juniors x Always Ready chegam para o jogo?

Boca Juniors perdeu por 2 a 0 a sua estreia na Libertadores, disputada contra o Deportivo Cali na última terça-feira (05/04). No Campeonato Argentino, a equipe é a 4° colocada do Grupo B e soma 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota.

Já Always Ready venceu por 2 a 0 a sua estreia na competição, jogada contra o Corinthians. No Campeonato Boliviano, o time também é o 4° colocado do Grupo B, com um total de 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Ávila, Aranda, Fabra; Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero, Salvio, Zeballos; Benedetto. Técnico: Sebastián Battaglia.

Always Ready: Giménez; Enoumba, Rambal, Cabrera, Flores; Adrián, Chumacero, Arce, Ramallo, Cristaldo; Riquelme. Técnico: Eduardo Villegas.

Ficha técnica - Boca Juniors x Always Ready

Copa Libertadores da América

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Data/horário: 12 de abril de 2022, às 19h15