Boavista x Madureira: veja onde assistir e o horário do jogo de hoje (25/02) pelo Campeonato Carioca

As equipes Boavista x Madureira entram em campo hoje, sexta-feira (25/02), para disputar a 9° rodada do Campeonato Carioca. O embate ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Boavista x Madureira ao vivo?

A partida Boavista x Madureira pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Cariocão Play, OneFootball e Eleven Sports, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Boavista x Madureira chegam para o jogo?

Boavista está na 6° posição do Campeonato Carioca e acumula 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 8 gols marcados contra 13 gols recebidos. Caso vença esta partida, o time poderá entrar no G5 da competição.

Já o Madureira está na 9° colocação do campeonato com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Seu saldo de gols é feito de 6 gols marcados e 10 gols sofridos.

Prováveis escalações

Boavista: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Miguel; Marquinhos Macaé, Ralph, Matheus Alessandro; Biel, Di María, Marquinhos. Técnico: Leandrão.

Madureira: Dida; Rhuan, Edgar Silva, Feliphe Gabriel, Guilherme Zoio; Felipe Dias, Henrique Luiz, Rafinha Marino; Ygor Catatau, Erick Pulga, Pipico. Técnico: Alfredo Sampaio.

Ficha técnica

Boavista x Madureira

Campeonato Carioca

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2022, às 16h