Bidou! Neymar é regularizado, inscrito no Paulistão e pode estrear pelo Santos-SP

O meia-atacante Neymar está oficialmente liberado para atuar pelo Santos no Campeonato Paulista. O jogador teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e foi inscrito pelo clube para a disputa do estadual, abrindo caminho para sua aguardada reestreia com a camisa alvinegra.

A expectativa é que Neymar volte a campo pelo Peixe nesta quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, pela 7ª rodada do Paulistão. A partida está marcada para as 21h35, na Vila Belmiro. Segundo fontes do clube, a tendência é que o craque inicie no banco de reservas e atue por cerca de 30 minutos no segundo tempo.

O ídolo santista começou a trabalhar com o elenco na última segunda-feira, treinando ao lado dos jogadores que não foram relacionados para o clássico contra o São Paulo. Nesta terça-feira, Neymar deve participar da primeira atividade com o grupo completo, quando o auxiliar-técnico Pedro Malta definirá a equipe titular para o confronto diante do Botafogo-SP.