Betis x Zenit: veja onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo de hoje (24/02) pela Liga Europa

Os times Betis x Zenit entram em campo às 17h de hoje, quinta-feira (24/02), para disputar os 16 avos de final da Liga Europa. O embate ocorrerá no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Betis x Zenit ao vivo?

A partida Betis x Zenit pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Betis x Zenit chegam para o jogo?

Na partida de ida, realizada na última quinta-feira (17/02), Betis venceu o Zenit por 3 a 2.

O Betis ocupa o 2° lugar do Grupo G da Liga Europa, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Seu saldo de gols é dividido por 12 gols marcados contra 12 gols recebidos.

Já o Zenit é o atual líder do Campeonato Russo, com 11 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 44 gols marcados contra 20 sofridos. A equipe não perde um único jogo do Campeonato Russo desde outubro de 2021.

Prováveis escalações

Betis: Silva; Sabaly, Pezzella, González, Moreno; Rodríguez, Guardado, Canales; Fekir, Juanmi, Willian José. Técnico: Manuel Pellegrini.

Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Kuzyaev; Malcom, Claudinho, Dzyuba. Técnico: Sergey Semak.

Ficha técnica

Betis x Zenit

Liga Europa

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2022, às 17h