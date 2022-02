Napoli x Barcelona: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/02) pela Liga Europa

Os times Napoli x Barcelona entram em campo às 17h de hoje, quinta-feira (24/02), para disputar os 16 avos de final da Liga Europa. O embate ocorrerá no Estádio San Paolo, em Nápoles, Itália. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Napoli x Barcelona ao vivo?

A partida Napoli x Barcelona pode ser assistida ao vivo pelos canais TV Cultura e ESPN, bem como pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Napoli x Barcelona chegam para o jogo?

Na partida de ida, realizada na última quinta-feira (17/02), Napoli e Barcelona empataram por 1 a 1.

Napoli ocupa o 2° lugar do Grupo C da Liga Europa, com um total de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 15 gols marcados e 10 gols sofridos.

Na edição 2021-22 do Campeonato Espanhol, a La Liga, o Barcelona está invicto há 8 jogos e ocupa a 4° colocação, com um acúmulo de 11 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 42 gols marcados contra 28 sofridos. Nas últimas 5 partidas que disputou pela La Liga, a equipe catalã registrou 3 vitórias e 2 empates.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo (Zanoli), Koulibaly, Rrahmani e Mário Rui; Demme, Fabián Ruiz, Elmas, Zielinski e Insigne; Osimhen. Técnico: Luciano Spalletti.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo e Jordi Alba; Gavi (Nico), Busquets, Pedri; Adama Traoré (Dembélé), Aubamayeng e Ferrán Torres. Técnico: Xavi Hernández.

Ficha técnica

Napoli x Barcelona

Liga Europa

Local: Estádio San Paolo, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2022, às 17h