Betis x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/09) pela Liga Europa

Betis x Nottingham Forest disputam hoje, quarta-feira (24/09), a 1° rodada da Liga Europa. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Betis x Nottingham ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Real Betis passou por uma derrota de 2 a 1 para o Athletic Bilbao, por um empate de 2 a 2 com o Levante e por uma vitória de 3 a 1 sobre o Real Sociedad.

Já o Nottingham Forest perdeu para o West Ham por 3 a 0, foi goleado pelo Arsenal por esse mesmo placar, perdeu para Swansea City por 3 a 2 e empatou com o Burnley por 1 a 1.

Real Betis x Nottingham: prováveis escalações

Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Firpo; Amrabat, Fornals, Lo Celso; Antony, Abde, Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Nottingham Forest: Matz Sels; Savona, Milenković, Murillo, Williams; Douglas Luiz, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Ange Postecoglou.

FICHA TÉCNICA

Real Betis x Nottingham Forest

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 16h