Betis x HJK Helsinki: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (19/12) pela Liga Conferência

Betis x HJK Helsinki disputam hoje, quinta-feira (19/12), a 6° rodada da Liga Conferência. O jogo está agendado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Betis x HJK?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Betis é o 17° colocado da Liga Conferência e soma 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já HJK Helsinki ocupa a 29° posição e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 8 gols sofridos.

VEJA MAIS

Real Betis x HJK: prováveis escalações

Real Betis: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan e Perraud; Johnny, Altimira e Mateo Flores; Assane Diao, Juanmi e Vitor Roque. Técnico: Manuel Pellegrini.

HJK: Nijhuis; Lyons-Foster, Antzoulas, O'Shaughnessy e Pallas; Bande, Kokcu, Lingman, Kanellopoulos e Hostikka; Lee Erwin. Técnico: Toni Korkeakunnas.

FICHA TÉCNICA

Real Betis x HJK Helsinki

Conference League

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 19 de dezembro de 2024, 17h