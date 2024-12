Tottenham x United: onde assistir e escalações do jogo hoje (19/12) pela Copa da Liga Inglesa

Tottenham x Manchester United disputam hoje, quarta-feira (18/12), as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tottenham x United ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na atual edição da Premier League, Tottenham é o 10° colocado com 7 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 36 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o Manchester United ocupa a 13° posição e soma 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

Tottenham x Manchester United: prováveis escalações

Tottenham: Forster; Pedro Porro, Dragusin, Gray e Udogie; Pape Sarr e Bissouma; Kulusevski, James Maddison e Son; Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.

United: Onana; De Ligt (Yoro), Maguire e Martínez; Mazraoui, Casemiro (Ugarte), Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Diallo, Hojlund e Mason Mount. Técnico: Ruben Amorim.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Manchester United

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 19 de dezembro de 2024, 17h