Benfica x Chaves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (29/03) pelo Campeonato Português

Benfica x Chaves disputam hoje, sexta-feira (29/03), a 27° rodada do Campeonato Português. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Benfica x Chaves ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Star+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Benfica é o vice-líder da competição com 20 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 60 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já Chaves está na lanterna e soma 4 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, 25 gols marcados e 56 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Benfica x Chaves: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Tomas Araújo e Aursnes; Florentino e João Neves; Rafa Silva, João Mário e Di María; Tengstedt. Técnico: Roger Schmidt.

Chaves: Hugo Souza; Pius, Ygor Nogueira e Vasco Fernandes; João Correia, Raphael Guzzo, Guima, Nwakali e Benny; Rúben Ribeiro e Héctor Hernández. Técnico: João Moreno.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Chaves

Campeonato Português

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 29de março de 2024, 15h