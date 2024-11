Belgrano x Instituto: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/11) pelo Argentino

Belgrano x Instituto disputam hoje, segunda-feira (11/11), a 22° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 21h (horário de Brasília), no Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Belgrano x Instituto ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Instituto é o 12° colocado da segunda fase do Campeonato Argentino com 8 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Belgrano ocupa a 17° posição da competição e acumula 6 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 24 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 5 rodadas da Série A argentina.

Belgrano x Instituto: prováveis escalações

Belgrano: González; Delgado, Rébola, Leguizamón, Velazquez; Quignon, Rolón; Metilli, Compagnucci, Reyna, Jara. Técnico: Juan Cruz Real.

Instituto: Roffo; Cerato, Requena, Brizuela, L. Rodríguez; Batallini, Lodico, Dubersarsky; Puebla, G. Rodríguez, Russo. Técnico: Diego Dabove.

FICHA TÉCNICA

Belgrano x Instituto

Campeonato Argentino

Local: Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina

Data/Horário: 11 de novembro de 2024, 21h