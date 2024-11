Argentinos Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelo Argentino

Argentinos Juniors x Banfield disputam hoje, segunda-feira (11/11), a 22° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argentinos Juniors x Banfield ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Banfield é o 24° colocado da segunda fase do Campeonato Argentino com 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 20 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Argentinos Juniors ocupa a 23° posição e acumula 6 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 17 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Argentinos Juniors x Banfield: prováveis escalações

Argentinos Juniors: Rodríguez; Coronel, Galván, Ramírez e Vega; Mac Allister, Ferreira e Oroz; Víveros, Romero e Herrera. Técnico: Cristian Zermatten.

Banfield: Sanguinetti; Di Luciano, Maldonado, Hernández e De Ritis; Cañete e Núñez; Galván, Rodríguez e Obando; Sepúlveda. Técnico: Gustavo Munúa.

FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors x Banfield

Campeonato Argentino

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 11 de novembro de 2024, 21h