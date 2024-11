Barcemonas representa o Pará na Champions Ligay e equipe pede ajuda para disputar o torneio

O Pará terá um representante no campeonato nacional de futebol gay. O Barcemonas disputará a Champions Ligay, competição que será realizada em na cidade de Pompeia, em São Paulo (SP), com início no dia 30 de novembro. Com ajuda de amigos e parceiros e com empenho de todo o time, a equipe do município de Ananindeua, mais precisamente na Cidade Nova 6, conseguiu passagens para a disputa, porém, a hospedagem e alimentação dos atletas ainda estão pendentes.

A equipe paraense conseguiu a vaga na Champions Ligay através do Regional Norte, que foi disputado neste ano. O Barcemonas conquistou o título do Regional e garantiu a sua participação na competição nacional, que será disputada nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro. O presidente do Barcemonas, Leivy Sousa, conversou com a equipe de O Liberal e contou um pouco sobre as dificuldades em disputar uma competição nacional.

“Conseguimos a vaga através do Regional Norte, mas ir com uma delegação é difícil. Conseguimos as passagens, cada um correu atrás desse sonho e tivemos ajuda de dois colaboradores, mas hospedagem e alimentação ainda não conseguimos”, disse.

VEJA MAIS

A equipe paraense viaja para São Paulo no próximo dia 29. A delegação do Barcemonas conta com 15 atletas e vem intensificando os treinos nos últimos meses para buscar um bom resultado na Champiosn Ligay. Para o presidente, é uma honra representar o Estado do Pará na competição e desabafou sobre a falta de apoio.

“A responsabilidade é imensa, tendo em vista que, iremos representar três bandeiras nas costas em uma competição nacional, onde não se tem apoio algum, isso sem contar que é apenas uma vaga para a Região Norte. Estamos treinando trenando há três meses e contamos com 15 atletas no elenco. Sabemos que não foi e nunca será fácil, mas estamos preparados e que a vontade de Deus prevaleça sempre”, disse, Leivy Sousa.

Equipe do Barcemonas terá 15 atletas no elenco para a Champions Ligay (Divulgação / Barcemonas)

O Barcemonas é uma equipe tradicional, com fundação ocorrida em 2010. Desde então vem promovendo inclusão aos amantes do futebol e quebrando preconceito. Leivy contou que o Barcemonas foi criado em uma brincadeira e que atuavam com mulheres, porém, a forma de jogar era um pouco mais “pesada” e foi então que decidiram dar início ao time.

“O Barcemonas iniciou através de uma brincadeira das gays no meio das mulheres. Percebemos que jogávamos muito pesado no meio delas, então decidimos criar um time só para as gays mesmo, daí em diante foi só sucesso”, contou.

Com quase 15 anos de fundação, o Barcemonas não enfrenta somente os adversários dentro de campo, mas também fora das quatro linhas. O preconceito é um adversário que machuca, mas a cada dia vem sendo vencido por todos no time.

“O preconceito ainda existe. Antes sofremos muito preconceito, mas com o tempo e ao longo desses anos fomos nos adaptando, hoje em dia somos a diversão da galera por onde passamos”, finalizou.

Para parcerias, apoio e interesse em patrocinar a equipe de Ananindeua, basta entrar em contato com Leivy Sousa, no telefone (91) 98456-7045.