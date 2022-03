Barcelona x Osasuna: veja onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo hoje (13/03), pela La Liga

As equipes Barcelona x Osasuna entram em campo às 17h (horário de Brasília) de hoje, domingo (13/03), para disputar a 28° rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida ocorrerá no Estádio Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Barcelona x Osasuna ao vivo?

A partida Barcelona x Osasuna pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Barcelona x Osasuna chegam para o jogo?

Barcelona ocupa a 4° posição da La Liga com 13 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. A equipe não perde há 11 jogos pelo Campeonato Espanhol e acumula 48 gols marcados e 29 gols sofridos.

Já o Osasuna ocupa a 11° posição da competição e registra um total de 9 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados e 31 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas pela La Liga, a equipe conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Daniel Alves, Ronald Araújo, Piqué e Jordi Alba; Pedri, Busquets e Frenkie de Jong; Dembélé, Aubameyang e Ferrán Torres. Técnico: Xavi Hernández.

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz e Manu Sánchez; Javi Martínez, Lucas Torró, Moncayola e Rubén García; Kike Barja e Budimir. Técnico: Jagoba Arrasate.

Ficha técnica

Barcelona x Osasuna

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/horário: 13 de março de 2022, às 17h