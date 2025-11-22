Barcelona x Ath. Bilbao: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) por La Liga

Barcelona x Athletic Bilbao disputam hoje, sábado (22/11), a 13° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo iniciará às 12h15 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Ath. Bilbao ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Barcelona é o vice-líder de La Liga e acumula 9 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 32 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o Athletic Bilbao é o 7° colocado com 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Barcelona x Ath Bilbao: prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Baldé; Bernal, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.

Athletic: Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri; Vesga e Jauregizar; Berenguer, Sánchez e Serrano; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Athletic Bilbao

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 12h15