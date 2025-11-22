Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Barcelona x Ath. Bilbao: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) por La Liga

Barcelona e Athletic Bilbao jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Barcelona soma 11 pontos a mais que o Athletic em La Liga (X/ @FCBarcelona)

Barcelona x Athletic Bilbao disputam hoje, sábado (22/11), a 13° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo iniciará às 12h15 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Barcelona x Ath. Bilbao ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Barcelona é o vice-líder de La Liga e acumula 9 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 32 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o Athletic Bilbao é o 7° colocado com 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Barcelona x Ath Bilbao: prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Baldé; Bernal, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.

Athletic: Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri; Vesga e Jauregizar; Berenguer, Sánchez e Serrano; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

FICHA TÉCNICA
Barcelona x Athletic Bilbao
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha
Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 12h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Athletic Bilbao

Barcelona

La Liga 2025

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A italiana

Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano

Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

24.11.25 13h30

AFC Champions League

Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC

Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

24.11.25 12h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

24.11.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão

Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

23.11.25 19h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda