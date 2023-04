Barcelona mira contratação de meio-campista que negou a seleção brasileira e joga na Inglaterra

O técnico e ex-jogador de futebol Xavi (43) está em busca de reforços para o meio-campo do Barcelona. Diversos nomes estão sendo especulados, entre eles, Matheus Nunes, jogador brasileiro naturalizado português que atualmente joga pelo Wolverhampton, da Inglaterra.

Segundo o portal de notícias espanhol “Relevo”, a diretoria do clube procura utilizar a boa relação com o empresário Jorge Mendes para realizar a compra do jovem jogador. Entretanto, o clube passa por problemas financeiros e pode perder o meio-campista para Liverpool ou Newcastle, que também miram na contratação de Nunes.

O clube espanhol também está de olho em outros jogadores, como o meio-campista Gundogan, do Manchester City, que terá seu contrato encerrado no fim da temporada. Nunes, que jogava no Sporting, de Portugal, antes de ir para o time inglês, saiu do Brasil aos 13 anos e nunca jogou no futebol brasileiro.

Em 2021, chegou a ser sondado por Tite para ser convocado para a seleção brasileira, mas recusou o convite e aceitou, posteriormente, a convocação para a seleção portuguesa, na época sob o comando de Fernando Mendes.

Quem é Matheus Nunes?

O jogador nascido no Rio de Janeiro (RJ) se mudou para Portugal aos 13 anos. Foi revelado pelo Ericeirense e jogou pelo Estoril, até ser contratado pelo Sporting, em 2020. No início da atual temporada, chegou ao Wolverhampton, comprado por 45 milhões de euros.

O jogador tem 27 jogos pela Premier League, com um gol e uma assistência.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)