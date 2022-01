Barcelona está interessado na contratação de Oscar, diz jornalista

O meia Oscar pode ir jogar a próxima temporada no Barcelona. De acordo com o jornalista Marcelo Bechler, o clube catalão procurou o jogador para ser o substituto do também brasileiro Philippe Coutinho, que foi emprestado ao Aston Villa.

Atualmente, Oscar defende o Shanghai SIPG, da China. Um dos principais pontos que impedem que as negociações avancem seriam os valores, já que o Barcelona enfrenta uma crise financeira. O contrato do meia com os chineses vai até a metade de 2024.