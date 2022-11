Baixa na equipe! Narrador Luís Roberto, da Globo, ficará afastado da Copa do Mundo por alguns dias

A Copa do Mundo está no quarto dia e o “time” da TV Globo terá uma baixa na equipe. O narrador Luís Roberto, único escalado para trabalhar no Catar, ao lado de Galvão Bueno, terá que se afastar da função por alguns dias. Segundo o site “Metrópoles”, Luís Roberto ficará afastado para tratar de sinusite.

O narrador desenvolveu uma sinusite, devido as mudanças de temperatura no Catar, além da “secura” do clima no país que realiza a Copa do Mundo. A emissora espera que o Luís Roberto retorne à função na próxima sexta-feira (25).

Nesta Copa do Mundo, Luís Roberto já narrou três partidas e esteve na transmissão da abertura do evento.