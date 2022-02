Azuriz x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/02) pela Copa do Brasil

As equipes Azuriz x Botafogo SP entram em campo hoje, quarta-feira (23/02), para disputar a primeira rodada da Copa do Brasil. O embate tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Azuriz x Botafogo SP ao vivo?

A partida Azuriz x Botafogo SP pode ser assistida ao vivo pelo canal de Youtube do Botafogo-SP e pelos serviços de streaming Premiere e Paulistão Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Azuriz x Botafogo SP chegam para o jogo?

No Campeonato Paranaense, o Azuriz ocupa a 9° colocação, com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Seu saldo de gols é feito por 6 gols marcados contra 10 sofridos. A equipe perdeu 3 dos seus últimos 5 jogos.

Já o Botafogo SP está em 3° lugar no Grupo C do Campeonato Paulista e acumula 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 6 gols amrcados e 7 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, o Botafogo paulista registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Azuriz: Jota (Caio); Bosel, Salazar, Guarapuava e Jamerson; Fábio, Cayo Tenório e Wenderson; Berguinho, José Hugo e Vieira. Técnico: Fabiano Daitx.

Botafogo SP: Deivity; Marlon, Tárik, Joaquim, Joseph e Jean Victor; Fillipe Soutto e Émerson Santos; Dudu, Bruno Michel e Tiago Reis. Técnico: Leandro Zago.

Ficha técnica

Azuriz x Botafogo SP

Copa do Brasil

Local: Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR)

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2022, às 19h