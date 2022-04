Atlético Goianiense x LDU Quito: onde assistir ao vivo o jogo hoje (05/04) pela Copa Sul Americana

As equipes Atlético Goianiense x LDU Quito entram em campo hoje, terça-feira (05/04), para disputar a fase de grupos da Copa Sul Americana. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Atlético Goianiense x LDU ao vivo?

A partida Atlético-GO x LDU pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Atlético Goianiense x LDU chegam para o jogo?

Atlético-GO foi o campeão do Campeonato Goianiense de 2022, onde somou 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 24 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o LDU de Quito está em 4° lugar no Campeonato Equatoriano e registra 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Seu atual saldo de gols é feito por 9 gols marcados e 10 gols sofridos.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Arthur Henrique; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.

LDU: Falcón; Lopez, Guerra, Romero e Cruz; Muñoz, Angulo, Piovi e Ortiz; Alvarado e Molina. Técnico: Pablo Marini.

Ficha técnica - Atlético-GO x LDU Quito

Copa Sul Americana

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/horário: 5 de abril de 2022, às 21h30