Atlético-GO x Brusque: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/05) pela Copa do Brasil

Atlético-GO x Brusque disputam hoje, quarta-feira (22/05), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Atlético-GO x Brusque ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Brusque já soma uma vitória de 1 a 0 sobre GAS e outra nos pênaltis contra ABC, ocorrida após empate de 1 a 1.

Já Atlético-GO eliminou União Rondonópolis e Real FC, ambos pelo placar de 3 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Atlético-GO por 1 a 0.

Atlético-GO x Brusque: prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei, Wallace (Salustiano), Ianson e Alex Ruan (Marcelo); Potiguar, Serrato e Dionísio; Diego Tavares, Osman e Queiróz. Técnico: Luizinho Lopes.

Atlético GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni (Rhaldney), Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Brusque

Copa do Brasil

Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 22 de maio de 2024, 19h