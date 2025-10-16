Capa Jornal Amazônia
Atl. Madrid x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Champions Feminina

Atlético Madrid e Manchester United jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Atlético Madrid goleou St. Pölten por 6 a 0 em sua estreia pela Champions League Feminina (X/ @AtletiFemenino)

Atl. Madrid x Manchester United disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Centro Deportivo Alcalá de Henares, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Atlético Madrid x United ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias, o Atlético Madrid goleou St. Pölten por 6 a 0 e o Manchester United venceu o Valerenga por 1 a 0.

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira

Atlético de Madrid x United: prováveis escalações

Atlético Madrid: Gallardo; Díaz, Lauren, Lloris e Medina; Risa, García, Luany, Benítez e Jensen; Gio Garbelini. Técnico: Victor Martín

Manchester United: Tullis-Joice; Sandberg, Le Tissier, Toone, Malard, Terland, Rolfo, Riviere, Naalsund, Janseen e Hinata. Técnico: Marc Skinner

FICHA TÉCNICA
Atlético Madrid x Manchester United
Liga dos Campeões Feminina
Local: Centro Deportivo Alcalá de Henares, em Madri, Espanha
Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 13h45

.
