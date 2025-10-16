Atl. Madrid x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Champions Feminina Atlético Madrid e Manchester United jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.10.25 12h45 O Atlético Madrid goleou St. Pölten por 6 a 0 em sua estreia pela Champions League Feminina (X/ @AtletiFemenino) Atl. Madrid x Manchester United disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Centro Deportivo Alcalá de Henares, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético Madrid x United ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias, o Atlético Madrid goleou St. Pölten por 6 a 0 e o Manchester United venceu o Valerenga por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira Atlético de Madrid x United: prováveis escalações Atlético Madrid: Gallardo; Díaz, Lauren, Lloris e Medina; Risa, García, Luany, Benítez e Jensen; Gio Garbelini. Técnico: Victor Martín Manchester United: Tullis-Joice; Sandberg, Le Tissier, Toone, Malard, Terland, Rolfo, Riviere, Naalsund, Janseen e Hinata. Técnico: Marc Skinner FICHA TÉCNICA Atlético Madrid x Manchester United Liga dos Campeões Feminina Local: Centro Deportivo Alcalá de Henares, em Madri, Espanha Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave champions league feminina Liga dos Campeões Feminina Atlético Madrid Manchester United jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Rádio Liberal+ transmite a final do Parazão Sub-20 entre Tuna Luso e Paysandu; confira Partida ocorre neste sábado (18), às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, em Belém 17.10.25 8h00 Liga dos Campeões Feminina Atl. Madrid x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Champions Feminina Atlético Madrid e Manchester United jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 12h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira 16.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Fortaleza e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10