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Al Hazm x Al Kholood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelo Campeonato Saudita

Al-Hazm e Al-Kholood jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Hazm soma só 3 pontos a mais que Al Kholood na Série A saudita (X/ @AlKholoodClub)

Al-Hazm x Al-Taawon disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 26° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al-Hazem, em Ar Rass, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Hazem x Al Kholood ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Kholood está em 14° lugar no Campeonato Saudita e acumula 8 vitórias, 1 empate, 16 derrotas, 33 gols marcados e 46 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já Al Hazm ocupa a 12° posição da Série A saudita com 7 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 27 gols marcados e 46 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

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Al-Hazem x Al-Kholood: prováveis escalações

Al Hazm: Sem informações.

Al-Kholood: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al-Hazm x Al Kholood
Campeonato Saudita
Local: Estádio Al-Hazem, em Ar Rass, Arábia Saudita
Data/Horário: 12 de março de 2026, 16h

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