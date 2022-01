Athletico PR x América MG : onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha nesta quarta-feira

As equipes Athletico PR x América MG entram em campo nesta quarta-feira (12/01), para disputar a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’, com partida marcada para às 15h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Hermínio Ometto, o "Herminião", em Araras (SP). Confira por onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Athletico PR x América MG ao vivo?

A partida do Athletico PR x América MG pode ser assistida nos serviços de steaming ElevenSports e Paulistão Play, às 15h (horário de Brasília).

Como Athletico PR x América MG chegaram para o jogo?

Até agora, o Athletico paranaense registrou 7 pontos, duas vitórias e um empate no grupo 12 da Copinha.

Já o América de Minas Gerais ficou em segundo lugar na última fase, registrando um total de 5 pontos.