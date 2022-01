Fluminense x Francana: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha hoje, nesta quarta-feira

As equipes Fluminense x Francana entram em campo nesta quarta-feira (12/01), para disputar a fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’, com partida marcada para às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão (SP). Confira por onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir Fluminense x Francana ao vivo?

A partida do Fluminense x Francana pode ser assistida no canal SporTV, às 15h (horário de Brasília).

Como Fluminense x Francana chegaram para o jogo?

Com 100% de aproveitamento, o Fluminense venceu as três partidas que participou durante a primeira fase da Copinha. Ao todo, fez sete gols e sofreu dois.

Já a Francana passou da primeira fase com cinco pontos. Fez quatro gols e sofreu dois, passando por dois empates no processo.