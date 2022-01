Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir e horário do jogo da Copa do Rei hoje (20/01)

As equipes Athletic Bilbao x Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (20/01) para disputar as oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. A partida está marcada para as 17h30 (horário de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbau. Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Athletic Bilbao x Barcelona?

A partida do Athletic Bilbao x Barcelona pode ser acompanhada pelo canal de TV ESPN e pela plataforma de streaming Star+, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como Athletic Bilbao x Barcelona chegaram para o jogo?

Ambos os times acabaram de vir de derrotas contra o Real Madrid pela Supercopa da Espanha. O Barcelona perdeu por 3 a 2 nas semifinais, realizadas no dia 12 deste mês. Já o Bilbao perdeu por 2 a 0 nas finais da competição.