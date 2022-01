Elche x Real Madrid: onde assistir e horário do jogo da Copa do Rei hoje, quinta-feira (20/01)

As equipes Elche x Real Madrid entram em campo nesta quinta-feira (20/01) para disputar as oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. A partida está marcada para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche. Confira onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir Elche x Real Madrid?

A partida do Elche x Real Madrid pode ser acompanhada pelo canal de TV ESPN e pela plataforma de streaming Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Elche x Real Madrid chegaram para o jogo?

Apesar de ter somente 22 pontos e ser o 15° colocado na tabela da Copa do Rei, o Elche venceu 7 das suas últimas 10 partidas.

Porém, o Real Madrid é o primeiro colocado nesta Copa, contando com 49 pontos, cinco a mais que o segundo colocado, o Sevilla.