Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/03) pela La Liga

As equipes Athletic Bilbao x Barcelona disputam neste domingo (12/03) a pela 25° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no ​Estádio San Mamés, em Bilbau. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic Bilbao x Barcelona ao vivo?

A partida Athletic Bilbao x Barcelona pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Athletic Bilbao x Barcelona chegam para o jogo?

​Athletic Bilbao ocupa a 9° posição de La Liga com 9 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados e 26 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 20 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, além de 46 gols marcados e 8 gols sofridos. Nos seus últimos jogos, o time registrou 4 vitórias e 1 derrota.

Prováveis escalações

Athletic: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Iñigo Martinez eLekue; Zarraga e Vesga; Nico Williams, Muniain e Iñaki Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Barcelona: ​Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen e Balde; De Jong, Busquets e Kessie; Raphinha, Lewandowski e Gavi. Técnico: Xavi Hernández.

FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Barcelona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: ​Estádio San Mamés, em Bilbau

Data/Horário: 12 de março de 2023, 17h