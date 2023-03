Corinthians x Ituano: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (12/03) pelo Campeonato Paulista

As equipes Corinthians x Ituano disputam neste domingo (12/03) as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Ituano ao vivo?

A partida Corinthians x Ituano pode ser assistida ao vivo pela TV Record, pelo Premiere, pelo canal de Youtube do Paulistão e pelo Paulistão Play, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Corinthians x Ituano chegam para o jogo?

Corinthians e Ituano ficaram, respectivamente, no 1° e no 2° lugar do Grupo C da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Ituano somou 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados e 18 gols sofridos.

Já Corinthians acumulou 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados e 10 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Giuliano, Paulinho e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Ituano: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mário Sérgio; Marcelo Freitas, André Luiz e Eduardo Person; Gabriel Barros, Paulo Victor e Rafael Silva. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Ituano

Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 12 de março de 2023, 16h