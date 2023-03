Fulham x Arsenal: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/03) pela Premier League

Futebol

Com direito a 'ex da lei' Independente e Paysandu fazem reencontro pela 6ª rodada do Parazão; veja

Em campo, um Paysandu desgastado pelo ritmo intenso de viagens e vice-líder do Parazão, contra os donos da casa, que querem vencer a primeira com o reforço do veterano 'Rafa Pop'