Independente x Paysandu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/03) pelo Parazão

As equipes Independente x Paysandu disputam neste domingo (12/03) a 6° rodada do Campeonato Paraense. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Dias, em Tucuruí (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independente x Paysandu ao vivo?

A partida Independente x Paysandu pode ser assistida ao vivo pela TV Cultura e pelo canal de Youtube da emissora, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Independente x Paysandu chegam para o jogo?

Paysandu lidera o Grupo B do Parazão com 4 vitórias, 1 derrota, 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Independente está em 3° lugar no Grupo C e soma 4 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 12 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Paysandu: Thiago Coelho; João Vieira, Henriquez, Wanderson, Juan Pitbull; Jiménez, Rithely, Ricardinho, Hernandez; Bruno Alves, Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

Independente: Gauther; Lê Santos, Flávio, Martony, Otávio; Warian Santos, Danúbio, Bruno Lopeu; Flávio Magno, Rafael Oliveira. Técnico: Sinomar Naves.

FICHA TÉCNICA

Independente x Paysandu

Campeonato Paraense

Local: Estádio Antônio Dias, em Tucuruí (PA)

Data/Horário: 12 de março de 2023, 16h